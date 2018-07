Solvac SA : Premier acompte de dividende 2018 fixé à 3,00  brut

Le revenu cash, alimenté par les flux de dividendes de la participation dans Solvay, s'établit à 117,1 millions € contre 112,1 millions € en 2017.

1er semestre 2017 1er semestre 2018 Dividende Solvay par action - janvier (en €) 1,32 1,38 Nombre d'actions Solvay détenues par Solvac (en millions) 32,5 32,5 Dividende Solvay encaissé en janvier (en millions €) (a) 42,9 44,9 Dividende Solvay par action - mai (en €) 2,13 2,22 Nombre d'actions Solvay détenues par Solvac (en millions) 32,5 32,5 Dividende Solvay encaissé en mai (en millions €) (b) 69,2 72,2 Revenu cash (en millions €) (a) + (b) 1 112,1 117,1 Résultat cash (en millions €) 1 109,3 114,3

La détention de Solvac dans Solvay est de 30,71 % à fin juin 2018, stable par rapport au 31 décembre 2017.

Pour autant que les comptes statutaires (voir 3 ci-après) l'autorisent, c'est sur la base du résultat cash (114,3 millions € au 1er semestre 2018) après couverture des frais (principalement charges financières), que le Conseil d'Administration détermine les montants de dividendes proposés à la distribution par Solvac.

Le Conseil d'Administration a arrêté ce jour les états financiers consolidés de Solvac au 30 juin 2018. Ces comptes ont été soumis à une revue limitée du Commissaire. Ils sont présentés selon les normes IFRS tels qu'adoptées dans l'Union Européenne.

Millions € 1er semestre 2017 1er semestre 2018 Résultat de la participation mise en équivalence 193 105 Charges opérationnelles -1 -1 Charges sur endettement net -2 -2 Résultat net 190 102 Résultat net par action (€) 8,9 4,8

Solvac enregistre au 30 juin 2018 un résultat net consolidé de 102 millions € (4,8 € par action) contre 190 millions € (8,9 € par action) sur la même période en 2017, en conséquence de l'évolution de la mise en équivalence du résultat de Solvay.

Le résultat au 1er semestre 2018 de la participation mise en équivalence (105 millions €) est inférieur au 193 millions € durant la même période en 2017 suite au programme de restructuration annoncé par Solvay en mars 2018 ainsi que l'impact des plus-values réalisées en 2017 (principalement suite à la vente d'Acetow).

Le Conseil d'Administration communique les chiffres des comptes statutaires relatifs à Solvac SA (normes comptables belges) pour le premier semestre 2018 :

Millions € 1er semestre 2017 1er semestre 2018 Résultat financier 67,1 70,1 Résultat d'exploitation -0,7 -0,8 Résultat après impôts 66,4 69,3

Le bénéfice après impôts est de 69,3 millions €, en hausse de 4,4 % par rapport à celui de l'année précédente (66,4 millions €), suite à l'augmentation du solde de dividende versé par Solvay.

Conformément à la politique de distribution de dividendes de la société, le Conseil d'Administration a décidé de fixer le premier acompte de dividende à 3,00 € brut, en augmentation de 4,2 % par rapport au premier acompte de dividende de l'exercice 2017. Ce montant correspond à 60 % du dividende total de l'année précédente.

Le montant net du premier acompte de dividende s'établit à 2,10 €, après déduction du précompte mobilier de 30 %.

Ce premier acompte de dividende sera mis en paiement le 24 août 2018.

Ceci entraînera une distribution brute de 64,1 millions €.

Les actions Solvac se traiteront ex-dividende sur Euronext Bruxelles à partir du 9 août 2018.

Le second acompte de dividende sera décidé par le Conseil, publié le 13 décembre 2018 et payé le 28 décembre 2018.

Conformément à sa politique de distribution de la quasi-totalité des dividendes de Solvay et compte tenu de la décision de cette dernière d'augmenter son dividende ex. 2017 de 4,3 %, le Conseil devrait décider en décembre de porter le dividende total ex. 2018 de 5,02 € brut à 5,22 € brut par action. Une telle distribution entraînerait une sortie de trésorerie en 2018 de 111,6 millions €.

Le second acompte devrait donc s'établir à 2,22 € brut par action, soit 1,554 € net par action.

Depuis le 1er janvier 2013, Euronext Brussels a radié l'ensemble des strips VVPR cotés sur les marchés qu'elle organisait et notamment les strips émis par Solvac.

Suite à la suppression par la loi programme du 27 décembre 2012 de la réduction du précompte mobilier sur les dividendes applicables aux actions avec strips VVPR, ces derniers ont perdu leur valeur. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'administration de Solvac a décidé le 31 juillet 2018 de procéder à l'annulation des strips VVPR émis par Solvac.

Euroclear Belgium qui tenait le registre et Euronext Brussels ont été dûment informés de cette décision.

Opinion de revue limitée sur les états financiers

Deloitte a procédé à la revue limitée de la situation semestrielle arrêtée au 30 juin 2018 :

Rapport d'examen limité sur l'information financière intermédiaire consolidée de Solvac SA pour le semestre clôturé le 30 juin 2018

Au conseil d'administration

Dans le cadre de notre mandat de commissaire, nous vous faisons rapport sur l'information financière intermédiaire consolidée. Cette information financière intermédiaire consolidée comprend la situation financière consolidée résumée clôturée le 30 juin 2018, le compte de résultats consolidé résumé, l'état consolidé résumé du résultat global, l'état consolidé résumé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé résumé des flux de trésorerie pour le semestre clôturé à cette date, ainsi que les notes sélectives 1 à 8.

Rapport sur l'information financière intermédiaire consolidée

Nous avons effectué l'examen limité de l'information financière intermédiaire consolidée de Solvac SA (« la société ») et ses filiales (conjointement « le groupe »), préparée conformément à la norme internationale IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée dans l'Union Européenne.

Le total de l'actif mentionné dans la situation financière consolidée résumée s'élève à 3.524 millions EUR et le bénéfice consolidé (part du groupe) de la période s'élève à 102 millions EUR.

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de cette information financière intermédiaire consolidée conformément à la norme internationale IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée dans l'Union Européenne. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur cette information financière intermédiaire consolidée sur la base de notre examen limité.

Etendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale ISRE 2410 « Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité ». Un examen limité d'informations financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables, et dans la mise en oeuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les normes internationales d'audit (International Standards on Auditing) et en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur l'information financière intermédiaire consolidée.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l'information financière intermédiaire consolidée de Solvac SA n'est pas établie, à tous les égards importants, conformément à la norme internationale IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée dans l'Union Européenne.

Zaventem, le 31 juillet 2018

Le commissaire

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises

SC s.f.d. SCRL

Représentée par Michel Denayer

Remarques

Contenu

Ce communiqué contient de l'information réglementée et est établi conformément à la norme IAS 34.

L'analyse de la maîtrise des risques figure dans le rapport annuel, disponible sur Internet (www.solvac.be). Il n'y a pas eu de changements dans l'identification des risques au 30 juin 2018 par rapport au 31 décembre 2017.

Actions Solvac

Décembre 2017 Juin 2018 Nombre d'actions émises en fin de période 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats par action IFRS 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats dilués par action IFRS 21.375.033 21.375.033

Déclaration des personnes responsables

M. JP. Delwart, Président du Conseil d'Administration, et M. B. de Laguiche, Administrateur délégué de Solvac, déclarent qu'à leur connaissance:

les états financiers résumés, établis conformément aux normes comptables applicables, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en comptes statutaires et en comptes consolidés de Solvac, le rapport intermédiaire contient un exposé fidèle des événements importants survenus au cours des six premiers mois de l'exercice 2018, et de leur incidence sur les états financiers résumés, et les principaux risques et incertitudes sur les mois restants de l'exercice 2018 sont conformes à l'évaluation présentée dans la section « gestion des risques et contrôle interne » du rapport annuel de Solvac et tiennent compte de l'environnement économique et financier actuel.

9. Dates clés de la communication financière

24 août 2018 : Mise en paiement du premier acompte du dividende de l'exercice 2018

13 décembre 2018 : 18h00 Communiqué de presse « Second acompte de dividende »

28 décembre 2018 : Mise en paiement du second acompte du dividende de l'exercice 2018

Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter:

SOLVAC S.A.

Investor Relations

Rue des Champs Elysées, 43 - 1050 Bruxelles

Tél. : 32/2/639.66.30

Fax : 32/2/639 66 31

Mail : Investor.relations@solvac.be

Solvac utilise certains indicateurs de performance non IFRS qu'il convient de définir ici : Le revenu cash correspond à ses revenus encaissés sur la période. Il se définit comme le flux de trésorerie obtenu par le paiement des dividendes reçus de Solvay.

Le résultat cash se définit comme le revenu cash réduit des charges d'intérêts et des autres produits et charges (financiers/d'exploitation). C'est sur base de cet indicateur que le Conseil d'Administration détermine les montants proposés à la distribution par Solvac. Le résultat net par action et le résultat net dilué par action sont identiques. Le nombre d'actions utilisé pour les calculs par action est de

21.375.033 en juin 2018 et en juin 2017.

