Solvac S A : Modification des modalités d'organisation des Assemblées Générales

Compte tenu de la situation exceptionnelle relative à la pandémie Covid-19 et, conformément à l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, il a été décidé de modifier les modalités d'organisation des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du mardi 12 mai 2020 à 14h30.

Modalités pratiques relatives au webcast

Comme indiqué ci-dessus, les actionnaires pourront suivre les Assemblées Générales sur internet via un webcast. Toutes les informations pratiques pour accéder à ce webcast sont disponibles sur le site de Solvac SA www.solvac.be

Les informations demandées aux actionnaires pour accéder à la retransmission vidéo des Assemblées constituent des « données à caractère personnel » concernant les actionnaires et seront traitées par Solvac, agissant en tant que responsable du traitement. A cette fin, Solvac s'appuie sur son intérêt légitime à gérer et sécuriser la retransmission vidéo dont question ci-dessus et ne conservera les données à caractère personnel des actionnaires que jusqu'à la prochaine Assemblée. Solvac traitera les données à caractère personnel des actionnaires conformément à sa Politique relative à la Vie Privée, disponible en ligne via le lien suivant : http://www.solvac.be/politique-de-confidentialite

Cette retransmission vidéo ne doit pas être interprétée comme une offre, une invitation à offrir ou une sollicitation, ni comme un conseil ou une recommandation d'acheter, de souscrire, d'émettre ou de vendre des titres Solvac.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar - This press release is also available in English

Solvac est une société anonyme de droit belge fondée en 1983 et cotée en bourse sur Euronext Bruxelles sous le code ISIN BE0003545531 (SOLV). Ses actifs consistent exclusivement en une participation de plus de 30 % dans le capital de Solvay SA. Ses titres sont exclusivement nominatifs. Ils peuvent être détenus librement par des personnes physiques ou, moyennant agrément du Conseil d'Administration, par des personnes morales ou assimilées aux conditions reprises dans sa politique d'agrément. Au 31 décembre 2019, sa capitalisation boursière s'élevait à 2,5 milliards EUR.

