Solvalor 61 a augmenté ses recettes de 3,6% en 2017/18

Lausanne (awp) - Le fonds immobilier Solvalor 61 a progressé lors de son exercice 2017/18 clos fin juin. Les recettes totales ont augmenté de 3,6%, grâce au succès de la commercialisation de plusieurs projets, dont l'un à Ostermundigen près de Berne, a précisé la société mercredi soir. Après déduction des frais, qui ont augmenté moins fortement que les recettes, le résultats net a augmenté de 3,9%. Lors de l'exercice précédent, les recettes totales avaient attendu 50 millions de francs suisses et le bénéfice net 22,8 millions. Le rapport annuel 2017/18 ne cite plus de chiffres concrets. La société versera fin octobre un dividende inchangé de 5,20 francs suisses par part, soit un taux de versement de 98,6%. Durant l'exercice sous revue, Solvalor 61 a continué d'investir dans son parc immobilier, notamment à Lausanne et Genève. La fortune brute de la société a augmenté de 2,6% et le rendement des placements a atteint 3,54%. Dans l'environnement actuel de taux négatifs, la société mise sur la gestion active de ses immeubles. Les acquisitions de nouveaux immeubles purement d'habitation ne sont réalisées que de manière extrêmement restrictive.

