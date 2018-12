Solvay : Berenberg initie une couverture à 'conserver'

17/12/2018 | 15:37

Berenberg annonce initier la couverture du titre Solvay avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 100 euros.



Cette cible laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 10%.



L'analyste estime en effet ne voir que peu de catalyseurs pour un réel 'décollage' du titre, l'ensemble des activités du groupe (les plus cycliques comme celles qui devraient bénéficier d'une croissance durable) progressant au même rythme. Il rappelle par ailleurs que depuis 2015 (date de l'acquisition de Cytec), Solvay s'est concentrée sur les composites et les plastiques à haute valeur ajoutée, alors que les activités les plus cycliques ont fluctué avec les coûts des matières premières.





