Solvay : Berenberg relève sa recommandation

12/11/2019 | 10:18

Berenberg relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur Solvay avec un objectif de cours rehaussé de 102 à 120 euros, notant que l'action a sous-performé le secteur chimique européen d'environ 10% depuis le début de l'année.



Le broker estime que pour le groupe de chimie belge, '2020 marquera une amélioration, avec des attentes de profits remises à des niveaux plus raisonnables par une revue stratégique conservatrice'.



'Sur une base 'somme des parties', Solvay peut être considéré comme la grosse capitalisation de la chimie européenne la plus sous-valorisée', juge le broker, qui voit 'un chemin pour les toutes prochaines années vers un groupe plus simple sans décote de complexité'.



