Solvay : Oddo maintient son conseil sur la valeur

18/11/2019 | 13:29

Oddo indique que les résultats T3 2019 de Solvay n'ont pas montré comme prévu de changement de tendance avec un EBITDA toujours en légère baisse sur une base comparable (-2% contre -5% au T2 et -1% au T1).



' Ils ont été impacté surtout par la faiblesse persistante de la demande dans l'automobile, l'électronique et le pétrole/gaz (marchés finaux représentant ~25% du CA) ' estime le bureau d'analyses.



La mise à jour de nos modèles de prévisions à 3 ans se traduit par un léger abaissement de nos estimations d'EBITDA pour Solvay (-3%).



Dans un environnement macroéconomique offrant peu de visibilité, nous continuons à privilégier le chimiste français Arkema (Achat) au chimiste belge Solvay (Neutre).



Notre objectif de cours est relevé à 100 E (contre 90 E).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.