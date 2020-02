Solvay : Oddo reste neutre après les résultats

26/02/2020 | 11:51

Solvay a publié ce matin ses résultats 2019. Oddo souligne qu'Ils font principalement état d'une baisse de 4% de l'EBITDA à données comparables à 525 ME, un niveau exactement en ligne avec les attentes (OddoBHF/consensus = 524/525 ME) et qui ne reflète pas d'amélioration par rapport aux trimestres précédents.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de cours de 100 E.



' S'agissant de 2020, les dirigeants tablent sur un EBITDA compris entre -3% et 0% en organique, soit un niveau légèrement en deçà des attentes (ODDO BHF/consensus = +1/0%) ' indique le bureau d'analyses.



' Solvay, comme son secteur, continue à opérer dans des conditions de marché défavorables. Le newsflow reste négatif, mettant encore sous pression nos prévisions de résultats ' rajoute Oddo.



