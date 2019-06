Solvay : UBS juge le titre décoté et passe à l'achat

07/06/2019 | 11:35

Précédemment 'neutre' sur le dossier, UBS a relevé ce matin à l'achat son conseil sur l'action Solvay, estimant que le titre du groupe chimique belge était excessivement décoté par rapport aux valeurs comparables. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté de 103 à 105 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 20%.



Après avoir chuté de 35% depuis son pic de 2017, le titre Solvay intègre des fondamentaux moins favorables, estime UBS, notamment dans les branches aérospatiales, dans l'électronique et l'automobile.



Mais dorénavant, 'nous pensons que le groupe est capable de dépasser les anticipations du marché', estime UBS, notamment grâce à son exposition aérospatiale et aux polymères pour l'automobile. UBS anticipe que la croissance organique va passer de 1,3% l'an entre 2015 et 2018 à 3,5% entre 2019 et 2021.



Enfin, du point de vue des cash flows, le titre Solvay est selon UBS décoté de 36% relativement aux valeurs comparables.





