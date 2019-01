L'UE autorise sous conditions le rachat par BASF des nylons de Solvay

Bruxelles (awp/afp) - La Commission européenne a donné son feu vert vendredi au rachat de l'activité nylons du groupe chimique belge Solvay par l'allemand BASF, avec pour conditions de céder plusieurs installations.

"Les engagements proposés par BASF et Solvay garantissent que la concentration n'entraînera pas de hausse des prix ni de réduction du choix pour les entreprises", a souligné la commissaire à la Concurrence, citée dans un communiqué.

Margrethe Vestager s'est félicitée d'une décision qui "permettra la création d'un acteur européen majeur sur ce marché".

L'exécutif européen avait ouvert une enquête approfondie en juin 2018 sur cette opération. Elle craignait une hausse des prix, étant donné que seuls quelques fabricants fournissent les matériaux essentiels à la production de différents produits en nylon.

En outre, "l'entité issue de la concentration pourrait restreindre, et serait incitée à restreindre, l'accès de ses concurrents à des intrants essentiels".

Pour dissiper ces inquiétudes, BASF et Solvay ont formulé plusieurs engagements, en particulier la cession à un "unique acquéreur approprié" des installations de Solvay situées à Belle-Etoile et Valence en France, ainsi qu'en Pologne (Gorzow) et en Espagne (Blanes).

Les deux groupes se sont également engagés à créer une entreprise commune de production à Chalampé (France) "entre l'entité issue de la concentration et l'acquéreur des actifs cédés, pour la production d'acide adipique", ainsi qu'à nouer des accord de fourniture à long terme pour répondre aux besoins des activités cédées.

Le nylon est utilisé dans des produits du quotidien comme les vêtements, les chaussures de sport et les tapis. Mais c'est aussi un composant industriel important, par exemple dans le développement des moteurs et des véhicules légers.

L'opération avait été annoncée en septembre 2017 par Solvay et BASF.

L'activité polyamides (nylon) de Solvay représentait en 2016 un chiffre d'affaires de 1,315 milliard d'euros, avec près de 2400 collaborateurs dans le monde.

afp/buc