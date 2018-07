Résultats du premier semestre 2018 de Solvay : la forte progression des volumes compense les...

EBITDA sous-jacent: 1 150 M€ -3% (+6% à périmètre et change constants)



Bonne progression des volumes sur les segments Advanced Materials et Advanced Formulations ayant permis une croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBITDA sous-jacent de 6%

Reflétant un effet de change de conversion négatif de -7%, principalement lié au dollar américain, l'EBITDA sous-jacent a baissé de 3%

Marge d'EBITDA stable à un niveau record de 23%



Advanced Materials : 630 M€ -3% (+5% à périmètre et change constants)

Demande soutenue de polymères de haute performance, en particulier dans le secteur automobile, ayant permis une forte croissance des volumes

Forte croissance des volumes tirée par la demande de composites destinés aux programmes aéronautiques civils, militaires et hélicoptères



Advanced Formulations : 262 M€ +2% (+17% à périmètre et change constants)

Solide croissance des volumes sur nos marchés, et plus particulièrement sur celui du pétrole et du gaz nord-américain

Dynamique des prix positive, supérieure à la hausse du prix des matières premières



Performance Chemicals : 365 M€ -9% (-3% à périmètre et change constants)

Demande soutenue de carbonate de soude et érosion limitée des marges

Volumes et prix en hausse chez Peroxides, tirés par une forte demande





BPA sous-jacent des activités poursuivies: 4,65 € +9%

Baisse de 43 M€ (-21%) des paiements financiers nets reflétant la réduction de l'endettement et l'optimisation de la structure capitalistique du Groupe

Taux d'imposition à 25%, en baisse par rapport au 29% de 2017



Free cash flow des activités poursuivies: 123 M€ contre 251 M€ en 2017

Génération de cash soutenue avec un free cash flow de 218 M€, dont 123 M€ pour les activités poursuivies, en baisse par rapport à 2017 suite aux variations du besoin en fonds de roulement

Free cash flow part du Groupe de 77 M€ après prise en compte des intérêts payés, contre 33 M€ en 2017, grâce à la contribution significative des activités abandonnées et à la baisse des charges financières



Perspectives 2018 confirmées

Croissance organique de l'EBITDA de 5% à 7%, à taux de change et périmètre constants

Amélioration du free cash flow des activités poursuivies par rapport à 2017



CEO Jean-Pierre Clamadieu: Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Solvay ont progressé de 6% à périmètre et taux de change constants, tirés une nouvelle fois par la dynamique des volumes sur nos segments de croissance. Advanced Formulations a en particulier bénéficié de la hausse continue de l'activité dans le secteur du pétrole et du gaz non conventionnels aux Etats-Unis, tandis qu'Advanced Materials a poursuivi sa croissance dans les secteurs automobile et aéronautique. Cette bonne performance témoigne de la transformation de portefeuille accomplie ces dernières années. En interne, notre priorité est la mise en oeuvre d'une organisation simplifiée et agile au service de nos clients.



Toute comparaison est faite avec la période équivalente de l'année précédente, sauf si explicitement mentionné.