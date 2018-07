Résultats du premier semestre 2018 de Solvay : la forte progression des volumes compense les effets de change défavorables

communiqué de presse détaillé et au rapport financier Accéder au

EBITDA sous-jacent : 1 150 M€ -3% (+6% à périmètre et change constants) Bonne progression des volumes sur les segments Advanced Materials et Advanced Formulations ayant permis une croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBITDA sous-jacent de 6%

Reflétant un effet de change de conversion négatif de -7%, principalement lié au dollar américain, l'EBITDA sous-jacent a baissé de 3%

Marge d'EBITDA stable à un niveau record de 23% Advanced Materials : 630 M€ -3% (+5% à périmètre et change constants) Demande soutenue de polymères de haute performance, en particulier dans le secteur automobile, ayant permis une forte croissance des volumes Forte croissance des volumes tirée par la demande de composites destinés aux programmes aéronautiques civils, militaires et hélicoptères

Advanced Formulations : 262 M€ +2% (+17% à périmètre et change constants) Solide croissance des volumes sur nos marchés, et plus particulièrement sur celui du pétrole et du gaz nord-américain Dynamique des prix positive, supérieure à la hausse du prix des matières premières

Performance Chemicals : 365 M€ -9% (-3% à périmètre et change constants) Demande soutenue de carbonate de soude et érosion limitée des marges Volumes et prix en hausse chez Peroxides, tirés par une forte demande

BPA sous-jacent des activités poursuivies : 4,65 € +9% Baisse de 43 M€ (-21%) des paiements financiers nets reflétant la réduction de l'endettement et l'optimisation de la structure capitalistique du Groupe

Taux d'imposition à 25%, en baisse par rapport au 29% de 2017

Free cash flow des activités poursuivies : 123 M€ contre 251 M€ en 2017 Génération de cash soutenue avec un free cash flow de 218 M€, dont 123 M€ pour les activités poursuivies, en baisse par rapport à 2017 suite aux variations du besoin en fonds de roulement

Free cash flow part du Groupe de 77 M€ après prise en compte des intérêts payés, contre 33 M€ en 2017, grâce à la contribution significative des activités abandonnées et à la baisse des charges financières Perspectives 2018 confirmées Croissance organique de l'EBITDA de 5% à 7%, à taux de change et périmètre constants

Amélioration du free cash flow des activités poursuivies par rapport à 2017

CEO Jean-Pierre Clamadieu : Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Solvay ont progressé de 6% à périmètre et taux de change constants, tirés une nouvelle fois par la dynamique des volumes sur nos segments de croissance. Advanced Formulations a en particulier bénéficié de la hausse continue de l'activité dans le secteur du pétrole et du gaz non conventionnels aux Etats-Unis, tandis qu'Advanced Materials a poursuivi sa croissance dans les secteurs automobile et aéronautique. Cette bonne performance témoigne de la transformation de portefeuille accomplie ces dernières années. En interne, notre priorité est la mise en oeuvre d'une organisation simplifiée et agile au service de nos clients. ------ Toute comparaison est faite avec la période équivalente de l'année précédente, sauf si explicitement mentionné. suivez-nous sur twitter @SolvayGroup Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 26 800 personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.



Les chiffres financiers tiennent compte de la cession annoncée de Polyamides. Media Relations Caroline Jacobs Amandine Grison +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49

Investor Relations investor.relations@solvay.com Geoffroy Raskin Jodi Allen Bisser Alexandrov +32 2 264 2158 +32 2 264 1540 +1 6098604608 +32 2 264 3687

