SOLVAY : réduit ses coûts de financement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solvay annonce que Solvay SA a placé un emprunt obligataire pour un montant total de 600 millions d’euros avec un coupon de 0,5 % et une date de maturité en septembre 2029. Parallèlement, Solvay Finance (America), LLC annonce son intention de rembourser un emprunt obligataire existant de 800 millions de dollars ayant un coupon de 3,400 % et arrivant à maturité en 2020, au 30 septembre 2019.Bénéficiant de conditions de marché favorables, ces transactions conduiront à l'allongement de la maturité moyenne de notre dette et à la réduction de nos coûts de financement. Elles témoignent de la volonté de conserver une structure capitalistique optimisée et prudente qui est au centre de notre stratégie de création de valeur”, a commenté Karim Hajjar, Directeur Financier du groupe chimique