SOLVAY : une nouvelle dirigeante en mars 2019

Le Conseil d’Administration de Solvay annonce la nomination de Ilham Kadri en tant que Présidente du Comité Exécutif, directrice générale et Administratrice de Solvay à compter du 1er mars 2019. A cette date, Ilham Kadri succèdera officiellement à Jean-Pierre Clamadieu qui quittera ses fonctions exécutives et renoncera à son mandat d’administrateur de Solvay. Ilham Kadri rejoindra Solvay le 1er Janvier 2019 pour une période de transition de deux mois avec Jean-Pierre Clamadieu, avant de prendre les commandes du groupe de chimie et poursuivre sa stratégie de transformation.Ilham Kadri occupe actuellement les fonctions de directrice générale et Présidente de la société américaine Diversey, spécialisée dans les technologies et services pour l'hygiène qu'elle dirige depuis 2013. Elle en a assuré la transformation et le redressement avant d'en conduire la cession à un fonds d'investissement.Ilham Kadri apportera à Solvay une expérience internationale diversifiée acquise aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen Orient et en Asie, au sein de groupes internationaux de premier plan tels que Shell-Basell, UCB-Cytec, Huntsman, Dow Chemical.