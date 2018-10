Solvay S.A. : Le Conseil d'Administration de Solvay nomme Ilham Kadri Présidente du Comité Exécutif et CEO du Groupe

Bruxelles, le 9 octobre 2018 --- Le Conseil d'Administration de Solvay annonce la nomination de Ilham Kadri en tant que Présidente du Comité Exécutif, CEO et Administratrice de Solvay à compter du 1er mars 2019. A cette date, Ilham Kadri succèdera officiellement à Jean-Pierre Clamadieu qui quittera ses fonctions exécutives et renoncera à son mandat d'administrateur de Solvay.

Ilham Kadri rejoindra Solvay le 1er Janvier 2019 pour une période de transition de deux mois avec Jean-Pierre Clamadieu, avant de prendre les commandes du Groupe et poursuivre sa stratégie de transformation.

Ilham Kadri occupe actuellement les fonctions de CEO et Présidente de la société américaine Diversey, spécialisée dans les technologies et services pour l'hygiène qu'elle dirige depuis 2013. Elle en a assuré la transformation et le redressement avant d'en conduire la cession à un fonds d'investissement.

Ilham Kadri apportera à Solvay une expérience internationale diversifiée acquise aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen Orient et en Asie, au sein de groupes internationaux de premier plan tels que Shell-Basell, UCB-Cytec, Huntsman, Dow Chemical.

« Le Conseil d'Administration a unanimement approuvé le choix de Ilham Kadri à la tête du Groupe Solvay. Sa connaissance de nos marchés stratégiques associée à une forte culture clients, sa capacité à construire une vision mobilisatrice font d'elle le leader dont le Groupe a besoin pour accélérer sa transformation culturelle et révéler son potentiel de croissance. Elle pourra compter sur une solide équipe dirigeante de Solvay pour mener à bien cette mission », déclare Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de Solvay.

« Je remercie le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il me témoigne. Je me réjouis de rejoindre le Groupe Solvay dont la passion pour la science, les valeurs et la transformation récente font écho à mon propre parcours. Dès mon arrivée, je travaillerai aux côtés des équipes afin d'accélérer une création de valeur basée sur l'innovation, la collaboration, une culture centrée sur le client et une vision partagée. Ce sont les fondamentaux qui guideront mon action au sein de Solvay », déclare Ilham Kadri.

De nationalités marocaine et française, Ilham Kadri est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'Application des Hauts Polymères de Strasbourg et Docteur en physico chimie macromoléculaire, diplômée de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

suivez-nous sur twitter @SolvayGroup

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 26,800 personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions ( SOLVY ) sont négociées via un programme ADR de niveau 1. Les données financières tiennent compte de la cession annoncée de Polyamides.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Solvay S.A. via Globenewswire