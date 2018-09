Solvay S.A. : Solvay présente les perspectives de croissance du Groupe à l'occasion de sa rencontre avec les investisseurs

Potentiel de croissance annuelle de l'EBITDA sous-jacent à moyen terme de 6 à 9 %, à périmètre et change constants, et potentiel de croissance du free cash flow* de 10 à 15 % ;

Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue

Bruxelles, le 24 septembre 2018 --- Solvay présente aux investisseurs réunis à Londres aujourd'hui un état des lieux de la transformation engagée, la situation de son portefeuille d'activités, ses marchés clés et les leviers de croissance qui lui permettront de générer une croissance forte et durable.

"Sous la direction de Jean-Pierre Clamadieu, Solvay est devenu un leader dans le domaine des matériaux avancés et de la chimie de spécialités," a déclaré Nicolas Boël, président du Conseil d'Administration de Solvay. "Au terme d'un processus de recherche approfondi, nous prévoyons d'annoncer la nomination d'un nouveau CEO dans les prochaines semaines. Sa mission première sera de réaliser le plein potentiel du Groupe et de poursuivre et d'amplifier sa trajectoire de création de valeur durable."

"La profonde transformation de Solvay permet de générer une performance financière solide tant en ce qui concerne le niveau d'EBITDA, que le cash généré et le retour sur capitaux engagés. Solvay s'appuiera à l'avenir sur une combinaison unique de technologies et sur une organisation simplifiée au service de ses clients afin d'innover et de générer une croissance forte," déclare Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay. "Nous avons par ailleurs décidé de relever nos ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous exprimons désormais en valeur absolue, afin que la croissance du Groupe ne s'opère pas au détriment de la planète, nous plaçant ainsi à l'avant-garde de l'industrie chimiste."

Solvay anticipe, sur la période 2019-2021, un potentiel de croissance organique de l'EBITDA sous-jacent à moyen terme de 6 à 9% par an, fondé sur les éléments suivants:

Potentiel de croissance pour Advanced Materials de 6 à 10 %, grâce à des positions de leader sur ses marchés et une combinaison unique de technologies polymères et composites de haute performance répondant aux défis de la mobilité de demain, en particulier l'amélioration de performance énergétique des avions et des voitures ;

Potentiel de croissance pour Advanced Formulations de 6 à 10 %, grâce à des positions de leader et des solutions sur mesure dans la chimie de surface, répondant principalement aux enjeux d'efficacité des ressources dans les secteurs de l'extraction minière, du pétrole et du gaz et de l'agrochimie, tout en minimisant l'impact environnemental ;

Potentiel de croissance pour Performance Chemicals de 2 à 6 %, grâce à la reprise du marché du carbonate de soude où le Groupe est un leader incontesté avec des sites de production très compétitifs.

Le free cash flow* a un potentiel de croissance moyen de 10 à 15 % par an grâce à une gestion rigoureuse des dépenses d'investissement et à la baisse des frais financiers résultant du désendettement anticipé.

Le CFROI, qui mesure la rentabilité des capitaux investis, a un potentiel de progression de 50 à 100 points de base au cours des trois prochaines années, confirmant ainsi la capacité du Groupe à créer de la valeur, comme il l'a fait en 2018 pour la première fois depuis 10 ans.

Solvay renforce ses ambitions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et s'engage à en réduire le volume d'émissions de 1 million de tonnes d'ici à 2025 grâce une meilleure efficacité énergétique, l'optimisation de son mix énergétique et en investissant dans des technologies propres. En se fixant un objectif de réduction en valeur absolue, Solvay se place parmi les premiers acteurs du secteur de la chimie à découpler ainsi le niveau des émissions de la croissance de ses activités.

* Free cash flow aux actionnaires Solvay (après déduction des charges financières et du dividende aux minoritaires).

suivez-nous sur twitter @SolvayGroup

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 26,800 personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions ( SOLVY ) sont négociées via un programme ADR de niveau 1. Les données financières tiennent compte de la cession annoncée de Polyamides.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Solvay S.A. via Globenewswire