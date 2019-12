Solvay : a conclu un accord avec SGL Carbon

03/12/2019 | 08:19

Solvay et SGL Carbon ont conclu un accord pour développer des composites compétitifs de fibres de carbone avancées pour les structures primaires de l'aérospatiale.



Ils vont mettre sur le marché les premiers matériaux composites basés sur la fibre de carbone de module intermédiaire (IM) de gros diamètre grande taille.



' Les matériaux composites pour applications aérospatiales représentent un marché de plusieurs milliards de dollars qui devrait connaître une forte croissance au cours de la prochaine décennie ' précise la direction.



' Ces matériaux, qui répondent à la nécessité de réduire les coûts et les émissions de CO2 et d'améliorer le processus de production et le rendement énergétique des avions commerciaux de nouvelle génération, seront basés sur la fibre de carbone IM de SGL Carbon et sur les systèmes de résine de structure primaire de Solvay ' indique le groupe.



