Solvay : a finalisé un accord exclusif avec Deinove

02/10/2018 | 08:30

Solvay a finalisé un accord exclusif avec le producteur français de biotechnologies Deinove pour commercialiser ReGeN-oPhyt, un nouveau principe actif naturel pour les produits de soins de la peau, en Amérique du Nord et en Asie.



ReGeN-oPhyt est issu du phytoène, un caroténoïde incolore et un actif hautement reconnu pour ses propriétés antioxydantes et anti-âge dans la formulation de produits de soins de la peau.



' De nombreuses études d'efficacité du phytoène sur la peau, démontrent ses bienfaits anti-âge visibles, une régénération de la peau améliorée et une protection anti-oxydante ciblée ' indique le groupe.



' Les consommateurs de produits de soins de la peau sont toujours à la recherche d'ingrédients sûrs, efficaces, uniques et naturels, et nous distinguons de grandes opportunités dans les bioactifs innovants comme ReGeN-oPhyt', a déclaré Sonia Renac, Vice-Présidente mondiale des marchés cosmétiques et détergence chez Solvay Novecare.



