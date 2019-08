Solvay : accord avec Domo Chemicals pour une cession

14/08/2019 | 16:28

Solvay et BASF annoncent ce mercredi avoir conclu un accord avec Domo Chemicals, en vue de l'acquisition par cette dernière de certains des actifs Polyamides de Solvay.



“[Ces actifs sont ceux qui] doivent être cédés à un tiers dans le cadre de la procédure d'approbation de la Commission européenne. Cet accord constitue une étape clé vers la finalisation de la cession à BASF de l'activité Polyamides restante de Solvay”, précise le groupe.



Les actifs acquis par Domo concernent les installations Performance Polyamides de Solvay à Belle-Étoile et Valence, une participation dans une joint-venture nouvellement créée entre BASF et Domo à Chalampé, les sites de Gorzow (Pologne), Blanes (Espagne), ainsi que des activités commerciales en Allemagne et en Italie.



“BASF fera l'acquisition de toutes les activités qui ne sont pas incluses dans le périmètre des actifs repris par Domo et qui font partie de l'accord initial entre Solvay et BASF signé fin 2017”, précise encore Solvay.





