Solvay anticipe un second trimestre plus dur que le premier

Bruxelles (awp/afp) - Le groupe chimique belge Solvay a dit mercredi anticiper un second trimestre encore plus difficile que le premier, où il a vu chuter son bénéfice net de 18% à cause des conséquences de la pandémie de coronavirus.

Solvay, qui a suspendu le 9 avril ses objectifs annuels en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire, a engrangé un bénéfice net de 236 millions d'euros (249 millions de francs suisses) sur les trois premiers mois de l'année, en recul de 18% par rapport à la même période 2019.

Son bénéfice d'exploitation (Ebitda) --sur une base sous-jacente, c'est-à-dire que le résultat a été retraité des éléments exceptionnels ou taux de change-- est en revanche resté quasi-stable (-0,4%) à 569 millions d'euros, "en dépit d'un impact négatif de 20 millions d'euros liés au coronavirus en Chine".

Son chiffre d'affaires a baissé de 3,8% à 2,474 milliards d'euros par rapport à la même période de l'an passé.

"Nous nous attendons à ce que nos résultats au second trimestre soient nettement inférieurs en raison des vents contraires auxquels nous faisons face actuellement", a déclaré la patronne du groupe, la Franco-marocaine Ilham Kadri.

Solvay "s'attend à une réduction significative de la demande des clients à partir du deuxième trimestre. Mais il est trop tôt pour prédire l'impact total de la pandémie de coronavirus sur l'activité", selon un communiqué du groupe.

afp/jh