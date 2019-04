Solvay : assemblée générale le 14 mai

12/04/2019 | 07:50

Solvay indique qu'il tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le mardi 14 mai à Bruxelles, tous les documents relatifs à cette réunion étant dès à présent disponibles sur le site Internet du groupe de chimie belge.



Seules les personnes qui seront actionnaires de Solvay à la date du 30 avril à minuit, auront le droit d'y participer et de voter, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues à cette date.



Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée doivent déclarer leurs intentions pour le 8 mai et devront suivre les instructions précisées dans l'avis de convocation disponible sur le site de Solvay.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.