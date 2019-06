Solvay : bien orienté après l'analyse d'UBS

14/06/2019 | 16:21

Le titre s'envole à la Bourse de Paris après l'analyse d'UBS. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Solvay et son objectif de cours de 105 euros, soit un potentiel de hausse de 20% pour le titre du chimiste belge, mettant en avant une 'optionalité de restructuration' qui n'est selon lui pas intégrée dans le cours.



'Le risque de litiges aux Etats-Unis pèse sur la valorisation, mais nous voyons du potentiel de hausse significatif pour le sentiment sur la perspective de performance opérationnelle et sur l'optionalité de restructuration', affirme le broker.



