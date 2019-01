Solvay : coût d'un crédit lié à des objectifs de GES

22/01/2019 | 14:43

Solvay annonce sa décision de corréler le coût de la ligne de crédit renouvelable de deux milliards d'euros dont elle bénéficie à son objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), mesure incitative conclue avec son syndicat de neuf banques.



Cette facilité de crédit renouvelable concerne les activités en général et arrive à échéance en 2023, avec une option d'extension jusqu'en 2024.

Parmi ses partenaires figurent BNP Paribas Fortis, Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC et JPMorgan Chase Bank.



En septembre 2018, le chimiste belge s'est engagé à réduire les émissions de ses opérations d'un million de tonnes sur la période 2017-2025, par une meilleure efficacité énergétique, l'optimisation de son mix énergétique et en investissant dans des technologies propres.



