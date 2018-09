Solvay : dévoile un ambitieux projet architectural pour son plus grand centre mondial d’Innovation...

Bruxelles, le 14 septembre 2018 --- Solvay présente aujourd'hui un ambitieux projet qui fera de son centre de recherche lyonnais, implanté au coeur de la vallée de la chimie, le plus grand centre d'Innovation et de Technologie de pointe du Groupe. Par son approche globale de l'innovation, depuis la recherche en laboratoire jusqu'au marché final, ce centre contribuera à la transformation du Groupe en un leader mondial de matériaux avancés et de chimie de spécialités.

Solvay a choisi un consortium français de sept entreprises piloté par le cabinet d'architecture Patriarche pour repenser intégralement les 14 hectares de son site de Saint-Fons. Les équipes pluridisciplinaires de Solvay actuellement basées à Saint-Fons, Collonges et Aubervilliers seront réunies en 2022 sur le nouveau site, qui comptera à terme un millier de personnes. Elles travailleront en étroite collaboration au sein d'un centre I&T ouvert et agile, interconnecté avec l'écosystème universitaire et industriel très riche de la région.

« Implanté dans le berceau de la chimie française, le nouveau centre d'Innovation et de Technologie de Solvay est idéalement situé pour développer notre pôle de recherche stratégique en Europe. Sur ce site symbole de la transformation de Solvay, nos équipes seront à même de développer des partenariats avec nos clients, du stade de l'idée à celui de l'application, en passant par l'industrialisation et les développements à long terme. Il jouera ainsi le rôle de stimulant pour nos innovations à l'échelle internationale», déclare Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.



Le Centre d'I&T développera une chimie innovante axée sur l'énergie, les matériaux avancés et les formulations issues de technologies de pointe. Ce centre collaborera très étroitement avec le futur centre d'application en science des matériaux de Solvay (Bruxelles) dont la création a été annoncée en juin dernier dans le cadre du vaste projet de transformation du Siège de Solvay en Belgique d'ici 2021. Les travaux à Saint-Fons doivent se dérouler entre 2019 et 2022.



David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, déclare : « La réalisation du plus grand Centre d'innovation et de technologie en région lyonnaise assoit le déploiement du Groupe Solvay sur la métropole de Lyon. Ce projet d'envergure s'inscrit dans la dynamique économique de la Vallée de la Chimie et représente un signe fort de l'industrialisation et de l'internationalisation de la chimie avancée sur le territoire. Je suis particulièrement fier de cette convergence d'innovations qui s'ancre sur la métropole et de la relation de confiance que nous entretenons avec Solvay, acteur historique aux très grands enjeux économiques.»

Avec ce projet ambitieux, Solvay renforce son ancrage stratégique dans la région lyonnaise et emploiera à terme 2 100 collaborateurs. Solvay prévoit par ailleurs de réunir d'ici à 2021, au sein d'un seul et même centre d'affaires situé dans la métropole lyonnaise, les équipes business et fonctions actuellement dispersées entre Paris, Aubervilliers et Lyon.