Solvay : et Deinove SA concluent un partenariat stratégique pour commercialiser des actifs...

Solvay Novecare est un leader mondial des ingrédients de spécialité pour les applications de soins personnels et un acteur majeur des dérivés de guar, des polymères et des surfactants. Solvay Novecare conçoit et développe des formulations qui fournissent des produits de consommation et des applications industrielles de pointe avec des qualités fonctionnelles spécifiques conçues pour modifier le comportement des fluides et délivrer des propriétés nettoyantes, dispersantes, gélifiantes, hydratantes, pénétrantes, adoucissantes ou texturantes. Ces formulations sont utilisées dans les shampooings, les traitements capillaires, les produits de soins de la peau, les émulsions et les détergents. Solvay Novecare, qui dispose d'un réseau mondial de 34 sites de production et de 22 centres de R & D, est devenu le partenaire privilégié de ses clients dans les économies à croissance rapide et exploite une plateforme d'innovation basée sur des solutions durables.



Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay accompagne ses clients dans la recherche et la conception de produits et solutions de haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux enjeux d'un développement plus durable : utiliser moins d'énergie, réduire les émissions de CO2, optimiser l'utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Solvay sert de nombreux marchés tels que l'automobile, l'aéronautique, les biens de consommation, la santé, l'énergie, l'environnement, l'électricité et l'électronique, la construction ou encore diverses applications industrielles. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 30 900 personnes dans 53 pays. En 2015, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 12,4 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR).

Deinove SA, (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé, de la nutrition et de la cosmétique. Pour cela, DEINOVE s'appuie sur deux atouts clés :

- Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;

- Une plateforme d'ingénierie métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet de convertir ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.

Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à l'international. La Société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.