Solvay : exerce sa première option de rachat sur un emprunt obligataire hybride de 700 millions d'euros

Bruxelles, le 3 avril 2019, 08h00 --- Solvay annonce aujourd'hui que sa filiale Solvay Finance SA exercera sa première option de rachat de son obligation hybride (ISIN XS0992293570 / code commun 099229357), d'un montant de 700 millions d'euros, après en avoir informé la Bourse de Luxembourg, où l'obligation est cotée, ainsi que les détenteurs obligataires. Cette obligation perpétuelle subordonnée d'un rendement annuel de 4,199% est classée en tant que dette long terme selon les règles IFRS. Le remboursement aura lieu le 12 mai 2019, au terme de la période de cinq ans et demi.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'émission réussie d'obligations hybrides perpétuelles d'un montant de 300 millions d'euros assorties d'un coupon de 4,25% le 4 décembre 2018. En conséquence, le montant total des obligations hybrides figurant au bilan de Solvay passera de 2,5 milliards d'euros à fin décembre 2018 à 1,8 milliards d'euros après l'exercice de l'option d'achat, entraînant une nouvelle réduction des charges financières. "Ces étapes reflètent l'accent mis sur la création de valeur et la gestion optimale de notre structure du capital dans le cadre d'une stratégie prudente de financement « investment grade »", a commenté Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay.



Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 27 000 personnes dans 62 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.



Les chiffres financiers tiennent compte de la cession annoncée de Polyamides.

