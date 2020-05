Solvay : grimpe en Bourse après avoir dépassé les attentes au premier trimestre

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires de JPMorgan Cazenove)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Solvay progresse de 3% mercredi, à 72,60 euros, après que le chimiste a publié des comptes supérieurs aux attentes des analystes au titre du premier trimestre.

Solvay a enregistré de solides performances au cours du trimestre écoulé, marqué par la propagation du Covid-19 en Europe. Sur les trois premiers mois de 2020, le résultat net par action sous-jacent de Solvay s'est inscrit à 2,08 euros, contre 2,01 euros au premier trimestre 2019, soit une augmentation de 3,7%.

L'Ebitda sous-jacent du chimiste est ressorti en baisse de 0,4% en données publiées, à 579 millions d'euros, et de 1,2% à périmètre et changes constants. Malgré un manque à gagner de 20 millions d'euros sur cet indicateur, lié à l'impact de la crise sanitaire en Chine, la marge d'Ebitda sous-jacent a progressé de 0,8 point de pourcentage au premier trimestre, pour s'établir à 23%. Cette performance s'explique par la dynamique positive des prix et les mesures de contrôle des coûts, a précisé Solvay.

De son côté, le chiffre d'affaires a diminué de 3,8% en données publiées et de 4,3% en données organiques, à 2,47 milliards d'euros.

Ces résultats sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes "à tous les niveaux", a observé JPMorgan Cazenove. Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes prévoyaient un résultat net par action sous-jacent de 1,61 euro, un Ebitda sous-jacent de 511 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,41 milliards d'euros au premier trimestre.

Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies s'est établi à 202 millions d'euros au premier trimestre, contre un flux négatif de 91 millions d'euros un an plus tôt. Cette performance provient d'une gestion rigoureuse du fonds de roulement, des programmes de réduction des coûts, d'une baisse des investissements et de l'utilisation du produit de cession de Polyamide, a expliqué Solvay. La dette nette a diminué de 700 millions d'euros en un an et ressortait à 4,67 milliards d'euros à fin mars.

"Nous nous attendons à ce que nos résultats au second trimestre soient nettement inférieurs en raison des vents contraires auxquels nous faisons face actuellement", a toutefois commenté Ilham Kadri, la directrice générale de Solvay, citée dans un communiqué.

La publication de résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre démontrent que les mesures adoptées par l'entreprise pour limiter les effets pervers de la baisse des volumes sur ses comptes portent leurs fruits, ont déclaré les analystes de JPMorgan Cazenove.

Début avril, Solvay a annoncé la suspension de ses perspectives pour l'année 2020, en raison de l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus. La société avait indiqué fin février tabler pour 2020 sur une variation de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent comprise entre 0% et -3%, ainsi que sur une rentabilité des capitaux employés d'environ 8%, stable par rapport à 2019.

Comme le mois dernier, Solvay a indiqué mercredi maintenir sa proposition d'un dividende brut de 3,75 euros par action au titre de l'exercice 2019, se décomposant en un versement final de 2,25 euros par titre, après le paiement d'un acompte de 1,50 euro par titre réalisé en janvier.

