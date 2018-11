Solvay : hausse de 11% du BPA sous-jacent à neuf mois

08/11/2018 | 07:34

Solvay publie au titre des neuf premiers mois de 2018 un BPA sous-jacent des activités poursuivies de 6,91 euros, en croissance de 11%, et un EBITDA sous-jacent de 1.725 millions, en baisse de 1% (+6% à périmètre et change constants).



'La croissance robuste des marchés de l'aéronautique et de l'automobile a permis à advanced materials de compenser la faiblesse attendue des 'smart devices' au troisième trimestre', souligne Jean-Pierre Clamadieu, le CEO du groupe de chimie belge.



Solvay prévoit une croissance de l'EBITDA sous-jacent 2018 de l'ordre de 5% à 6%, à périmètre et taux de change constants, et estime que son niveau de free cash flow des activités poursuivies devrait être supérieur à celui de 2017.



