Solvay : hausse de 9% du BPA sous-jacent au 1er semestre

31/07/2018 | 07:33

Solvay publie au titre de son premier semestre 2018 un BPA sous-jacent des activités poursuivies en croissance de 9% à 4,65 euros, et d'un EBITDA sous-jacent en repli de 3% à 1150 millions d'euros, mais en hausse de 6% à périmètre et change constants.



Cette croissance organique de l'EBITDA sous-jacent du groupe de chimie belge a été tirée par ceux des divisions matériaux avancés (+5%) et formules avancées (+17%), alors que la division chimie de performance a vu le sien se tasser de 3%.



Solvay confirme ses perspectives pour l'année 2018 d'une croissance organique de l'EBITDA de 5% à 7%, à taux de change et périmètre constants, et d'une amélioration du free cash flow des activités poursuivies par rapport à 2017.



