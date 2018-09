Solvay : inaugure un nouveau site automatisé de production d’adhésifs structuraux

Bruxelles, le 20 septembre 2018 --- Solvay inaugure aujourd'hui à Wrexham, au Royaume-Uni, son centre ultramoderne de production d'adhésifs structuraux et de films de surfaçages destinés au secteur aéronautique.

A travers son site américain de Havre de Grace et cet investissement au Royaume-Uni, Solvay étend sa présence à l'international et renforce sa position de leader sur ce marché mondial exigeant et en forte croissance.

Ce centre spécialisé, équipé de systèmes robotiques et numériques, est automatisé. Il s'agit là d'un changement radical dans le processus de fabrication de Solvay ; il permet au groupe d'optimiser sa production et de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement du secteur aéronautique en adhésifs structuraux, films de surfaçage et dispositifs de protection des structures composites contre la foudre.

« Avec ce nouveau centre à la pointe de la technologie, notre système de production franchit une nouvelle étape, celle de la fabrication de composites à grande échelle grâce à une fiabilité, une productivité et une traçabilité accrues. Nous pourrons assurer la qualité et la régularité dont nos clients mondiaux du secteur aéronautique ont besoin pour suivre le rythme de plus en plus soutenu de leurs programmes aéronautiques et pour optimiser le

fonctionnement de leurs systèmes de production», explique Carmelo Lo Faro, président de Solvay Composite Materials.

Le centre est déjà en service et la commercialisation des produits devrait commencer d'ici la fin de l'année.