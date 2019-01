Solvay : l'Europe approuve la cession d'activités à BASF

18/01/2019 | 12:51

Le groupe Solvay annonce ce jour que la Commission européenne a approuvé la cession de ses activités Polyamides à BASF.



'[Il s'agit] d'une étape clé dans la transformation de Solvay en un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités', commente Solvay.



Solvay et BASF avaient conclu un accord en vue de la vente de l'activité Polyamides fin 2017, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2019. '[La réalisation de l'opération] dépend, entre autres conditions, de la cession à un tiers d'une partie des actifs initialement inclus dans le périmètre de la transaction, afin de répondre aux préoccupations de la Commission européenne en matière de concurrence', précise encore Solvay.





