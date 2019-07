Solvay : nomination d'une responsable de la communication

02/07/2019 | 15:44

Solvay annonce la nomination de Nathalie van Ypersele au poste de general manager communication, à compter du 1er octobre. Elle apportera au groupe belge 20 ans d'expérience en communication et en journalisme.



Avant de rejoindre le chimiste, Nathalie van Ypersele était associée de l'agence de communication stratégique akkanto où elle a conseillé des entreprises belges et internationales. Elle a débuté sa carrière au magazine économique belge Trends-Tendances.



