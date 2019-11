Solvay : partenariat avec Baker Hughes

06/11/2019 | 08:33

Solvay annonce un accord de partenariat avec Baker Hughes en vue de développer des solutions mettant en oeuvre des matériaux composites thermoplastiques dans les conduites flexibles et les risers offshore pour l'industrie du pétrole et gaz.



'Notre collaboration avec Baker Hughes est un jalon important dans notre stratégie qui vise à étendre l'utilisation des composites thermoplastiques à de nouveaux marchés', a déclaré Augusto Di Donfrancesco, membre du comité exécutif de Solvay.



Le chimiste belge souligne que les tuyaux composites thermoplastiques sont flexibles et pèsent significativement moins lourd que les équipements conventionnels, ce qui rend l'installation et le raccordement de nouveaux équipements plus rapides et plus économiques.



