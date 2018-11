Solvay : place un emprunt obligataire hybride perpétuel

28/11/2018 | 08:06

Solvay indique avoir placé un emprunt obligataire hybride perpétuel pour un montant nominal global de 300 millions d'euros, offrant notamment la possibilité de refinancer celui existant de 700 millions avec une première date de remboursement en mai 2019.



Le groupe de chimie belge précise que cet emprunt obligataire hybride de 300 millions d'euros a une première date de remboursement le 4 mars 2024 et un coupon de 4,25% jusqu'à cette date, avec une remise à jour tous les cinq ans par la suite.



Les obligations hybrides seront de rang inférieur à toutes les dettes de premier rang et seront enregistrées en capitaux propres (et les coupons seront enregistrés sous forme de dividendes), conformément aux normes IFRS.



