Solvay : plan de restructuration pour Composite Materials

15/05/2020 | 08:27

Solvay annonce qu'il approfondira et accélèrera l'exécution de ses plans d'efficacité au sein de l'activité Composite Materials afin de réduire les coûts et améliorer la productivité dans un contexte de baisse de l'activité due à la crise du Covid-19.



L'activité a l'intention de cesser son activité industrielle dans ses usines de Manchester (Royaume-Uni), et de Tulsa (Oklahoma, États-Unis). En outre, l'effectif total devrait diminuer d'environ 570 postes, soit 20% des effectifs de Composite Materials.



Ce plan devrait être totalement mis en oeuvre d'ici la fin de l'année et entraînera des économies annuelles d'environ 60 million d'euros. Une charge pour restructuration d'environ 30 million sera enregistrée au second trimestre.



