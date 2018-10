Solvay : projet de cession de l'activité Polyamide

16/10/2018 | 18:06

La cession de l'activité Polyamides de Solvay à BASF progresse. BASF a en effet proposé de céder une partie des actifs inclus initialement dans la transaction. Cela permet de résoudre les questions de concurrence soulevées par la Commission européenne.



La Commission européenne examine actuellement ces propositions et débute la consultation des acteurs du marché avant de rendre son avis définitif.



' Ces mesures correctives concernent les capacités d'innovation et les actifs de fabrication de produits intermédiaires ainsi que les activités Engineering Plastics de Solvay en Europe. Ces activités, détenues par un tiers, constitueraient un ensemble autonome compétitif ' indique le groupe.



