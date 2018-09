Solvay : projet de refonte du centre de recherche lyonnais

14/09/2018 | 11:49

Solvay présente un projet qui fera de son centre de recherche lyonnais, le plus grand centre d'innovation et de technologie de pointe du groupe et contribuera à sa transformation en un leader mondial de matériaux avancés et de chimie de spécialités.



Ses équipes pluridisciplinaires actuellement basées à Saint-Fons, Collonges et Aubervilliers seront réunies en 2022 sur le nouveau site de 14 hectares repensé intégralement de Saint-Fons, qui comptera à terme un millier de personnes.



Le groupe belge prévoit par ailleurs de réunir d'ici à 2021, au sein d'un seul et même centre d'affaires situé dans la métropole lyonnaise, les équipes business et fonctions actuellement dispersées entre Paris, Aubervilliers et Lyon.



