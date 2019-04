Solvay : publie son rapport annuel intégré et rapport des paiements aux gouvernements pour l'exercice 2018

Bruxelles, le mercredi 3 avril 2019, 10h00 - Solvay publie aujourd'hui son troisième rapport annuel intégré. Ce rapport reflète la progression de notre démarche de management intégré. Celle-ci a débuté en 2012 lorsque le Groupe a engagé une approche « d'Integrated Thinking » afin de renforcer les interactions entre nos activités, le développement durable et la finance. Il couvre l'exercice 2018. Il contient les éléments et les principes de reporting recommandés par le International Integrated Reporting Council (IIRC) et est élaboré en suivant la guidance du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Notre approche du reporting intégré s'illustre dans : La section « Comprendre Solvay » décrit notre nouveau « business model » et présente les interactions avec nos parties prenantes et rend compte des résultats de ces échanges.

Le rapport de gestion contient le rapport de gouvernance, la gestion des risques, la revue des activités qui comprend notamment la réconciliation avec les « Alternative Performance Measures » (APM), les états extra-financiers et les états financiers avec les rapports des auditeurs.

L'index GRI qui est à présent intégré dans le Rapport annuel. version PDF Consultez le rapport annuel intégré 2018: version digitale

rapport des paiements aux gouvernements de l'exercice 2018, disponible dans la section Solvay publie également aujourd'hui le, disponible dans la section Financial filings du site internet.

suivez-nous sur twitter @SolvayGroup Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 27 000 personnes dans 62 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.



Les chiffres financiers tiennent compte de la cession annoncée de Polyamides.

Media Relations Caroline Jacobs Victoria Binoche Investor Relations Investor relations Geoffroy Raskin Jodi Allen Bisser Alexandrov

