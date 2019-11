Solvay se réorganise et dévoile une stratégie à cinq ans "réaliste"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Solvay cède quelques fractions jeudi, perdant 1,2% vers 13h30, à 102 euros, malgré la publication d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes des analystes au titre du troisième trimestre de cette année et la présentation d'une feuille de route à cinq ans réaliste, axée sur la croissance, la trésorerie et la création de valeur.

Baptisée GROW, le nouveau plan de marche de Solvay à horizon 2024 est le résultat d'un examen stratégique complet du portefeuille d'activités du chimiste, a déclaré sa directrice générale, Ilham Kadri, à l'occasion d'une conférence téléphonique.

Dans le cadre de ce plan, le groupe prévoit une croissance organique moyenne de son Ebitda autour de 5% entre 2020 et 2024. Au troisième trimestre de cette année, cet indicateur s'est replié de 1,8% en données organiques, à 601 millions d'euros, mais il dépasse les attentes des analystes (581 millions d'euros). Le chimiste a aussi prévenu que son Ebitda s'inscrirait en recul organique de 2% à 3% cette année, alors qu'il était auparavant attendu stable ou en baisse modérée. "Les conditions de marché sont toujours compliquées" pour Solvay, observe Oddo BHF.

D'ici à 2024, Solvay anticipe également un taux de conversion du flux de trésorerie disponible supérieur à 30%, alors qu'il devrait s'établir autour de 22% en 2019, et un taux de rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de 11%, contre un objectif fixé à 8% pour cette année.

Solvay envisage aussi de réaliser entre 300 et 350 millions d'euros d'économies de coûts chaque année entre 2020 et 2024. Sur cette même période, le chimiste espère accumuler environ 500 millions d'euros supplémentaires de trésorerie grâce à une gestion efficace de ses engagements de retraite, de sa dette et de son besoin en fonds de roulement.

Ces nouveaux objectifs relèvent plus d'une "évolution" que d'une "révolution", aux yeux des analystes d'Equita, et ne répondent pas totalement aux attentes d'UBS. Ils ont toutefois été qualifiés de "réalistes" par Ilham Kadri, ainsi que par le courtier ING, qui rappelle que les perspectives présentées par la précédente direction pour la période s'étalant de 2018 à 2021 étaient tellement ambitieuses que les investisseurs n'y ont jamais souscrit. Solvay tablait alors sur une hausse organique de 6% à 9% par an de son Ebitda... De son côté, Citi assure que ces nouvelles mesures aideront le chimiste à se désendetter, lui qui affiche un ratio dette nette sur Ebitda de 2,5.

Pour atteindre ses objectifs, Solvay ne s'épargnera pas une réorganisation de ses divisions. Le groupe belge a recentré ses activités sur trois segments. Le premier, appelé Matériaux, se caractérise par une marge élevée et regroupe les polymères de spécialité ainsi que les matériaux composites. Le deuxième segment, baptisé Chimie, s'appuiera sur les fortes positions de Solvay dans le carbonate de sodium, les peroxydes et la silice pour soutenir sa génération de trésorerie. Appelé Solutions, le troisième et dernier segment du nouveau Solvay comprend diverses activités de niche telles la cosmétique, les peintures et les amines.

La mise en œuvre de ces changements sera facilitée par l'évolution du modèle opérationnel intitulé Solvay ONE. "Il nous permettra de libérer tout le potentiel de Solvay grâce à une allocation rigoureuse et différenciée des ressources, et basée sur des mandats spécifiques. Nous mettrons l'accent sur la croissance, le cash et les rendements, et donnerons la priorité aux investissements qui offrent les meilleures perspectives de rendement", a indiqué Ilham Kadri.

Passé cet effet d'annonce, l'avenir boursier de Solvay dépendra désormais de la manière dont ses dirigeants vont "transmettre leurs messages", prédit Exane-BNP Paribas, et convaincre les investisseurs de sa capacité à exécuter ce nouveau plan à court terme.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

