Solvay : va accroitre de 35% sa capacité de production de PVDF en Europe afin de répondre à...

Bruxelles, le 24 septembre 2018 --- Solvay va augmenter de plus de 35% sa capacité de production de

polymères à hautes performances Solef® PVDF (polyfluorure de vinylidène) en France afin de répondre à la

forte croissance de la demande mondiale, principalement pour des applications dans les batteries lithium-ion

destinées aux véhicules électriques, tout en renforçant son leadership technologique et son support client dans le monde entier.

« La décision de Solvay visant à relever la capacité de production de Solef® PVDF à Tavaux de plus d'un tiers illustre notre engagement à répondre aux besoins croissants de nos clients, au départ de nos usines en Europe, en Amérique du Nord et en Asie », a déclaré Michael Finelli, Président de la Global Business Unit Specialty Polymers.

La nouvelle capacité résultera d'investissements dans de nouveaux actifs de production et devrait être

opérationnelle d'ici à la fin de 2019.

Solef® PVDF optimise l'efficacité du stockage de l'énergie et réduit le poids des batteries dans les véhicules électriques et l'électronique grand public. Parmi les autres applications en pleine croissance, citons les tubes destinés à l'exploitation de pétrole et de gaz offshore et les membranes pour la purification de l'eau.