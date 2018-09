Solvay : va sortir du CAC40

14/09/2018 | 08:52

A l'issue de sa revue annuelle des indices de la famille CAC, Euronext annonce l'inclusion de l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes à son indice phare CAC40, au détriment du chimiste belge Solvay, et ce à partir du 24 septembre.



Le groupe de Bourses paneuropéen fait aussi part de l'entrée de l'opérateur de satellites SES dans le CAC Next 20 et le CAC Large 60, en remplacement du groupe de matériaux de construction franco-suisse LafargeHolcim.



Enfin, la foncière d'immobilier commercial Mercialys va intégrer les indices CAC Mid 60 et SBF120, où il remplacera respectivement SES et LafargeHolcim.



