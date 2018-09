Solvay : Oddo reste Neutre après la journée investisseurs

25/09/2018 | 11:52

Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de 130 E après l'organisation par le groupe d'un ' investor day ' hier à Londres.



Le principal objectif financier concerne l'EBITDA dont la progression annuelle est attendue entre +6% et +9% sur une base organique, un niveau supérieur aux attentes d'Oddo (+5%).



' Les autres objectifs financiers portent sur 1/ la génération de FCF qui devrait progresser de +10/15% par an (croissance de l'EBITDA, discipline sur les Capex et réduction des frais financiers) et 2/ le ROCE qui devrait progresser de +50/100 pb sur la période et montrer ainsi de la création de valeur pour l'actionnaire (niveau du CMPC atteint en 2017) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Si nous jugeons positivement la feuille de route présentée hier (sa réalisation pouvant justifier une valorisation par action proche de 160 E selon nos calculs), les objectifs financiers à horizon 2021 doivent selon nous être pris avec le recul nécessaire dans l'attente d'y voir plus clair sur la succession du CEO '.



