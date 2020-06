Solvay : Credit Suisse ajuste sa cible

25/06/2020 | 15:03

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Solvay, Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 78 à 76 euros dans le sillage d'estimations d'EBITDA réduites de 8% à la suite du point d'activité de deuxième trimestre du chimiste belge.



'Le plus gros défi pour le dossier concerne son exposition probablement retardée à une reprise des marchés finaux et le frein potentiel subséquent sur la génération de free cash', estime le broker dans sa note.



'Tandis que la dette nette représente plus de trois fois l'EBITDA, ceci suggère que le chemin vers un désendettement au niveau moyen du secteur ne constitue qu'une perspective à plus long terme', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.