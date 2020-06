SOLVAY : doit déprécier 1,5 milliard d'euros à cause du Covid

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solvay est stable à 72 euros à la Bourse de Bruxelles. Le chimiste commence à faire les comptes de la crise sanitaire avec de plus en en plus de précisions. Et, comme prévu, la pandémie a lourdement frappée celui qui acquis le français Rhodia en 2011. Solvay a reconnu qu'après avoir été relativement épargné au premier trimestre, les vents contraires se sont renforcés au deuxième.Les activités liées aux secteurs du pétrole et du gaz, l'automobile et l'aéronautique ont été les plus impactées, avec des baisses de chiffre d'affaires d'environ 40%. Les activités minières ainsi que dans le bâtiment/construction reculent d'environ 20%.Les activités liées à la santé, l'agroalimentaire, “home & personal care” et l'électronique ont été relativement résilientes et ont permis d'atténuer l'impact des activités en difficulté.Le chiffre d'affaires total cumulé pour les mois d'avril et mai recule ainsi d'environ 20% par rapport à la même période l'an passé, "démontrant ainsi la résilience de notre portefeuille diversifié d'activités", a commenté Solvay.Ces tendances devraient se poursuivre au mois de juin. Dans ce cadre, le groupe assure que ses actions mises en place en matière de réduction temporaires ou structurelles des coûts, et l'accent mis sur la génération de cash, lui permettent d'atténuer l'impact de la crise actuelle et d'être en position de bénéficier d'une forte croissance lorsque l'activité sur ses différents marchés redémarrera.Pour autant, à la suite à la détérioration des résultats économiques liée à la crise sanitaire du Covid-19, une revue des actifs est en cours et devrait se traduire par une dépréciation d'actifs (non cash) estimée à environ 1,5 milliard d'euros.Environ 80% du montant concerne le goodwill lié à l'acquisition de Cytec ; les 20 % restants concernent diverses immobilisations corporelles et incorporelles.“Nous continuons de prendre des mesures décisives visant à atténuer les effets liés au Covid-19. Nous sommes fortement mobilisés pour maintenir la génération de cash, la réduction des coûts, et restons proches et à l'écoute de nos clients”, a déclaré Ilham Kadri, CEO.