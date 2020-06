Solvay : dépréciation de 1,5 milliard d'euros d'actifs

24/06/2020 | 09:44

Solvay a annoncé mercredi prévoir une dépréciation d'actifs, sans impact sur sa trésorerie, de l'ordre de 1,5 milliard d'euros suite à la détérioration de ses résultats liée à la crise du Covid-19.



Le groupe de chimie, qui précise qu'une revue de ses actifs est en cours, précise qu'environ 80% de ce montant concerne une dépréciation d'écart d'acquisition ('goodwill') concernant l'acquisition de l'américain Cytec.



Les 20% restants concernent, d'après Solvay, diverses immobilisations corporelles et incorporelles.



Dans son communiqué, le chimiste explique que ses activités liées aux secteurs du pétrole et du gaz, l'automobile et l'aéronautique ont été les plus impactées, avec des baisses de chiffre d'affaires d'environ 40%.



Les activités minières, ainsi que dans le bâtiment/construction, ont, elles, limité leur repli autour de 20%.



Au total, son chiffre d'affaires cumulé pour les mois d'avril et mai s'inscrit en repli d'environ 20% par rapport à la même période l'an passé.



Ses titres cédaient 2,5% en Bourse après ce point d'activité.



Solvay prévoit de publier ses résultats semestriels le 29 juillet.



