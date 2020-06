peut aller à 120, sauf si..... Haussier Cours d'entrée : 106.35 | Objectif : 120 Je pense que Solvay est capable de renouer avec ses plus hauts sur 5 ans, et même de dépasser, sauf si..... Un article de l'Echo dans la rubrique " les cracks en action" a attiré l'attention. On y décrit le timing de l'OPA, mais également les possibles vétos qui, s'ils étaient activés, auraient un impact négatif immédiat sur le cours. Hormis ces quelques nuances, je suis positif sur la valeur pour les 18 p^rochains mois.