Somfy : Oddo BHF reste à 'achat' après le CA

25/01/2019 | 11:09

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 80 euros sur Somfy, à l'occasion de la présentation par le spécialiste des automatismes pour le bâtiment, d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre jugé sans surprise.



Le bureau d'études met en avant de nombreux gisements de croissance (accélération du marché de la maison connectée) et des fortes barrières à l'entrée (dans le métier historique des moteurs de solutions d'intérieur).



Oddo BHF justifie aussi son opinion positive sur le titre par la bonne gestion des investissements (marges sous contrôle) et des opportunités d'acquisitions (confortable marge de manoeuvre financière au bilan).



