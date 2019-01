SOMFY : 1,12 milliard de chiffre d'affaires en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Somfy a affiché un chiffre d’affaires de 1,126 milliard d’euros sur l’exercice écoulé, en hausse de 5,2% à données comparables. L’Europe du Centre et de l’Est (+12,3%), l’Europe du Nord (+10,7%), l’Amérique du Centre et du Sud (+8,6%), l’Asie et Pacifique (hors Chine) (+8,5%), la France (+4,7%), l’Europe du Sud (+4,4%) et l’Allemagne (+3,7%) ont clôturé l’année sur des notes positives, à données comparables."Les performances ainsi enregistrées témoignent de la bonne tenue des marchés historiques, comme le Bénélux, la France, le Royaume-Uni et la Scandinavie, en dépit de conditions climatiques défavorables en début d'année, mais aussi du dynamisme des nouveaux marchés, à l'image de l'Inde, l'Indonésie, ou encore la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie et la Russie", précise le groupe dans un communiqué.En revanche, les évolutions ont été plus faibles, à données comparables, en Amérique du Nord (+1,0%), du fait notamment de la réorganisation de la logistique du principal partenaire commercial local, en Afrique et Moyen-Orient (-2,4%), à cause de l'instabilité des environnements économique et politique, et en Chine (-8,5%), en raison de tensions sur le segment haut de gamme du marché.