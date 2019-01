Somfy : Chiffre d'affaires de l'exercice 2018

Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 1 126,7 millions d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de 3,4%, après les retraitements consécutifs au changement de méthode de consolidation de la société Dooya. Il a bénéficié d'un effet de périmètre négligeable, mais a pâti, en revanche, d'un effet de change négatif de 19,9 millions d'euros.

La progression s'est établie à 5,2% à données comparables sur l'année ainsi que sur chacun des deux semestres. Elle fait suite à une forte croissance sur l'exercice précédent1 et traduit des évolutions contrastées selon les zones, pour des raisons essentiellement contextuelles.

L'Europe du Centre et de l'Est (+12,3%), l'Europe du Nord (+10,7%), l'Amérique du Centre et du Sud (+8,6%), l'Asie et Pacifique (hors Chine) (+8,5%), la France (+4,7%), l'Europe du Sud (+4,4%) et l'Allemagne (+3,7%) ont clôturé l'année sur des notes positives, à données comparables, voire sensiblement positives pour certaines d'entre elles, malgré la base de comparaison élevée.

Les performances ainsi enregistrées témoignent de la bonne tenue des marchés historiques, comme le Bénélux, la France, le Royaume-Uni et la Scandinavie, en dépit de conditions climatiques défavorables en début d'année, mais aussi du dynamisme des nouveaux marchés, à l'image de l'Inde, l'Indonésie, ou encore la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie et la Russie. Aussi, attestent-elles de l'intérêt croissant des consommateurs des différents continents pour les solutions motorisées et connectées dans l'habitat, et viennent-elles conforter par là même la politique d'innovation et d'internationalisation du Groupe.

Les évolutions ont été, en revanche, heurtées, à données comparables, en Amérique du Nord (+1,0%), du fait notamment de la réorganisation de la logistique du principal partenaire commercial local, en Afrique et Moyen-Orient (-2,4%), à cause de l'instabilité des environnements économique et politique, et en Chine (-8,5%), en raison de tensions sur le segment haut de gamme du marché.

1Le chiffre d'affaires du Groupe, retraité de la part de Dooya, a progressé de 9,2% à périmètre et taux de change comparables sur l'exercice 2017.