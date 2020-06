Somfy : Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'AGM des actionnaires du 24 juin 2020

Données financières EUR USD CA 2020 1 086 M 1 223 M - Résultat net 2020 124 M 139 M - Tréso. nette 2020 410 M 461 M - PER 2020 24,3x Rendement 2020 1,61% Capitalisation 3 012 M 3 372 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,40x Nbr Employés 5 711 Flottant 20,0% Graphique SOMFY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOMFY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 89,25 € Dernier Cours de Cloture 87,60 € Ecart / Objectif Haut 19,9% Ecart / Objectif Moyen 1,88% Ecart / Objectif Bas -8,68% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean Guillaume Despature Chairman-Management Board Michel Rollier Chairman-Supervisory Board Pierre Ribeiro CFO & Head-Investor Relations Victor Despature Vice Chairman-Supervisory Board Anthony Stahl Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOMFY 0.11% 3 372 ASSA ABLOY -11.90% 22 689 SAINT-GOBAIN -14.55% 18 927 MASCO CORPORATION 1.04% 12 789 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC. -6.14% 8 460 TREX COMPANY, INC. 32.57% 6 893