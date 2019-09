Somfy : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE ET PERSPECTIVES DE L'EXERCICE 2019

Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 615,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en croissance de 4,9% en termes réels et 4,7% à données comparables. Il s'inscrit dans la tendance des précédents semestres et traduit d'ailleurs des évolutions toujours contrastées entre les différentes zones géographiques.

De fortes progressions ont, en effet, été enregistrées en Europe du Nord et en Europe du Centre et de l'Est, conséquence de la vitalité des marchés locaux et du succès des nouveaux produits lancés sur la période récente.

Des hausses sensibles ont également été constatées en Allemagne, dans le prolongement du rebond de la fin de l'année dernière, ainsi qu'en Amérique du Centre et du Sud, en Chine et en Asie et Pacifique.

Les performances ont été, en revanche, heurtées dans les autres zones, à l'image de la France, l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud et l'Afrique et le Moyen-Orient, pour des raisons avant tout contextuelles.

Le chiffre d'affaires(1) de Dooya, société mise en équivalence, est ressorti, quant à lui, à 87,4 millions d'euros, en augmentation de 10,0% en termes réels et 9,4% à données comparables.

(1) Le chiffre d'affaires indiqué correspond au montant des ventes réalisées avec les clients extérieurs au Groupe.